В ISW заявили о намерении РФ окружить Покровск

Российские военные. Фото: armyinform.com

В течение ближайших месяцев россияне планируют окружить Покровск. Еще одной их целью является обход укрепленной линии Сил обороны в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете ISW.

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Российское войско продвигается на северо-восток от Покровска. Оккупантам удалось захватить села Коптево и Шевченко Первое, продвинуться к юго-восточной окраине Разино. Также с начала текущего года они пытаются продвигаться на северо-восток от Покровска и вдоль автодороги Покровск — Константиновка.

Карта войны DeepState

Вероятно, враг планирует захватить Покровск с северо-востока и севера или обойти оборонительные украинские позиции в Константиновке с юго-запада и запада.

РФ планирует организовать логистический капкан

В отчете ISW отмечается, что командование российских войск хочет создать логистический капкан для украинских защитников. Враг атакует между Малиновкой, Новооленовкой, Поповым Яром, чтобы перерезать украинские логистические маршруты в Мирноград и Покровск.

Карта войны DeepState

Пропагандистские блогеры также сообщали о том, что армия РФ пыталась повредить мост возле села Шахово, перерезать наземные линии связи вблизи Удачного и железнодорожную ветку возле Котлино.

Куда могут в дальнейшем продвигаться оккупанты

Аналитики считают, что в ближайшее время россияне могут действовать по следующим сценариям:

продвигаться на северо-восток от Покровска, чтобы закрепиться в районе Родинского и непосредственно атаковать Покровск или продвинуться в направлении Новоалександровки, которая расположена к северо-западу от Покровска, чтобы перерезать автодорогу М-30 Покровск — Павлоград;

пытаться прорвать линию обороны к северу от Удачного или Котлино, которые расположены к юго-западу от Покровска, чтобы перерезать трассу М-30;

создать плацдарм Константиновка — Доброполье, чтобы обойти укрепленную линию с запада: чтобы реализовать это, врагу придется форсировать реку Казенный Торец и захватить несколько населенных пунктов вдоль линии Покровск — Александровка.

Что препятствует россиянам

В отчете отмечается, что российские подразделения, которые находятся на передовой с февраля или марта текущего года, несут немалые потери и истощены.

Дополнительным препятствием при продвижении на запад для врага может стать форсирование реки Казенный Торец, ведь неизвестно, каким будет уровень воды.

К тому же с конца 2024 года продвигаться на юго-восток, юг и юго-запад россиянам сложно из-за эффективных атак украинских дронов. С января текущего года достичь успехов в продвижении в этих районах оккупантам не удается.

Напомним, в Генштабе ВСУ отмечали, что россияне давят по всей линии фронта. Количество противостояний в течение достигает почти полторы сотни.

Ранее представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что боев с россиянами в Днепропетровской области нет. Правда, боевые столкновения происходят неподалеку от региона.