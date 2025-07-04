ЗСУ ліквідували два пункти управління та 18 ворожих угруповань

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби на фронті сталося 148 бойових зіткнень, а противник продовжив активне застосування авіації, керованих бомб та дронів-камікадзе. Військові Збройних сил України продовжують тримати оборону та завдавати ударів по противнику.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

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Загалом за добу російські війська здійснили два ракетні та 67 авіаційних ударів, випустили 109 керованих авіабомб, а також провели 6527 обстрілів, серед яких 119 — з реактивних систем залпового вогню. Для ударів було задіяно 3786 безпілотників-камікадзе.

Авіаудари зафіксовано у багатьох областях — зокрема у Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Херсонській. Обстрілів зазнали Михальчина Слобода, Новомутин, Вовчанські Хутори, Одноробівка, Водяне, Охрімівка, Полтавка, Білицьке, Дачне та низка інших населених пунктів.

Українська авіація, ракетні війська та артилерія у відповідь вразили два пункти управління, чотири артилерійські системи, а також 18 районів, де були зосереджені сили, озброєння та техніка противника.

Яка ситуація на фронті і де найгарячіші бої

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках ворог завдав 11 авіаударів і скинув 21 керовану бомбу. Загалом за добу українські сили відбили 16 атак у цьому секторі.

Курський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку точилися бої біля Вовчанська та Амбарного — десять спроб штурмів було відбито. На Куп’янському напрямку чотири атаки відбили у районах Кіндрашівки, Загризового та поблизу Петропавлівки.

На Лиманському напрямку спроби ворога просунутися в районах Греківки, Торського, Шандриголового та інших населених пунктів завершились безуспішно — було зафіксовано 19 атак. На Сіверському напрямку за добу сталося чотири бої, ще один — на Краматорському, у напрямку Білої Гори.

Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Торецькому напрямку ворог атакував сім разів, а на Покровському напрямку — цілих 54 рази, серед них спроби прориву біля Мирного, Проміня, Удачного, Дачного, Олексіївки, Новопідгородного та інших населених пунктів.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку зафіксовано 13 атак, зокрема біля Комара, Вільного Поля, Піддубного. На Гуляйпільському напрямку ворог намагався просунутися у районі Новозлатополя, а на Оріхівському — у бік Новопавлівки. На Придніпровському напрямку зафіксовано три безуспішні атаки.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишалась стабільною, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Українські оборонці завдають противнику серйозних втрат. За добу було знищено 1120 російських військових. Також ліквідовано два танки, десять бронемашин, 50 артсистем, одну РСЗВ, 205 дронів оперативно-тактичного рівня, 112 одиниць автотехніки та три одиниці спецтехніки.

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