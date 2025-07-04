ВСУ ликвидировали два пункта управления и 18 вражеских группировок

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 148 боевых столкновений, а противник продолжил активное применение авиации, управляемых бомб и дронов-камикадзе. Военные Вооруженных сил Украины продолжают держать оборону и наносить удары по противнику.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Всего за сутки российские войска совершили два ракетных и 67 авиационных ударов, выпустили 109 управляемых авиабомб, а также провели 6527 обстрелов, среди которых 119 - из реактивных систем залпового огня. Для ударов было задействовано 3786 беспилотников-камикадзе.

Авиаудары зафиксированы во многих областях — в частности в Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской. Обстрелам подверглись Михальчина Слобода, Новомутин, Волчанские Хутора, Одноробовка, Водяное, Охримовка, Полтавка, Белицкое, Дачное и ряд других населенных пунктов.

Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия в ответ поразили два пункта управления, четыре артиллерийские системы, а также 18 районов, где были сосредоточены силы, вооружение и техника противника.

Какая ситуация на фронте и где самые горячие бои

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес 11 авиаударов и сбросил 21 управляемую бомбу. Всего за сутки украинские силы отбили 16 атак в этом секторе.

Курское направление. Фото: Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении шли бои возле Волчанска и Амбарного — десять попыток штурмов были отбиты. На Купянском направлении четыре атаки отбили в районах Кондрашовки, Загрызово и вблизи Петропавловки.

На Лиманском направлении попытки врага продвинуться в районах Грековки, Торского, Шандриголово и других населенных пунктов завершились безуспешно — было зафиксировано 19 атак. На Северском направлении за сутки произошло четыре боя, еще один — на Краматорском, в направлении Белой Горы.

Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Торецком направлении враг атаковал семь раз, а на Покровском направлении — целых 54 раза, среди них попытки прорыва возле Мирного, Проминя, Удачного, Дачного, Алексеевки, Новоподгородного и других населенных пунктов.

Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении зафиксировано 13 атак, в частности возле Комара, Свободного Поля, Поддубного. На Гуляйпольском направлении враг пытался продвинуться в районе Новозлатополя, а на Ореховском — в сторону Новопавловки. На Приднепровском направлении зафиксировано три безуспешные атаки.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация оставалась стабильной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Украинские защитники наносят противнику серьезные потери. За сутки было уничтожено 1120 российских военных. Также ликвидировано два танка, десять бронемашин, 50 артсистем, одну РСЗО, 205 дронов оперативно-тактического уровня, 112 единиц автотехники и три единицы спецтехники.

Напомним, недавно Генштаб ВСУ обновил карты и показал, как продвигаются российские войска на Сумщине.

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, какие планы у России на Украину и стратегические задачи.