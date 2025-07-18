ВСУ ликвидировали российскую ДРГ под Покровском - Сырский

Александр Сырский. Фото: Telegram Александра Сырского

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил об уничтожении российских диверсантов. Оккупанты пытались прорваться в Покровск Донецкой области.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram в пятницу, 18 июля.

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Сырский подробно рассказал о ходе боевых действий на ключевых направлениях — Покровском и Новопавловском.

В частности, на этих участках украинские воины мужественно держат оборону, успешно сдерживая усиленный натиск врага. Противник применяет тактику малых пехотных групп, однако его попытки захватить Покровск остаются безрезультатными.

"Сегодня в город пыталась пробиться вражеская ДРГ, но была разоблачена и уничтожена украинскими защитниками. Наш Покровск продолжает стойко держать оборону", — написал Сырский.

Вместе с Министром обороны Сырский докладывал о насущных потребностях Вооруженных Сил в новых образцах вооружения, военной техники и средств поражения, в частности для дальнобойных ударов по позициям врага. Эти меры направлены на усиление боеспособности украинского войска и повышение эффективности противодействия оккупационным силам.

Особо отмечена боевая деятельность ряда подразделений:

на Северослобожанском направлении — 225-й отдельный штурмовой полк и 95-я десантно-штурмовая бригада;

на Купянском направлении - 3-я штурмовая бригада;

на Добропольском направлении — 82-я десантно-штурмовая бригада, 1-й и 210-й отдельные штурмовые полки, 14-я бригада оперативного назначения Нацгвардии;

на Покровском направлении — подразделения Сил специальных операций и 59-я штурмовая бригада Сил беспилотных систем;

на Новопавловском направлении — 5-я штурмовая бригада и подразделения 225-го отдельного штурмового полка.

"Работаем дальше, плечо к плечу", — подытожил Сырский.

Напомним, что в ISW сообщили, что российские войска намерены в ближайшие месяцы завершить окружение города Покровск. Одновременно они стремятся обойти мощную оборонительную линию украинских войск в Донецкой области, чтобы ослабить стойкость наших защитников и открыть путь для дальнейшего наступления.

Ранее представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что боев с россиянами в Днепропетровской области нет. Правда, боевые столкновения происходят неподалеку от региона.