Зеленський назвав нову кількість втрат військ ЗСУ на війні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський назвав втрати українських військових від початку повномасштабного вторгнення. Він заявив, що війська ЗСУ зазнають значно менших втрат, аніж російські війська.

Про це Володимир Зеленський заявив під час інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану.

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За словами Володимира Зеленського, кількість загиблих серед Сил оборони України становить близько 45 100 осіб, а загальне число поранень – 390 тисяч. Водночас він пояснив, що кількість поранень перевищує число поранених, оскільки деякі бійці отримували травми неодноразово, повертаючись на фронт.

Скільки бійців втратила російська армія

Оцінюючи втрати російської армії, Зеленський повідомив, що, за підрахунками, кількість загиблих окупантів коливається в межах 300–350 тисяч. Щодо поранених серед російських військових, ця цифра може сягати 600–700 тисяч, а ще близько 50–70 тисяч вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, у грудні Володимир Зеленський говорив про кількість втрат української армії, коментуючи заяву президента США Дональда Трампа, який теж навів свої дані.

Також стало відомо, що грудень та січень став "найсмертоноснішим" для російської армії за кількістю втрат з моменту повномасштабного вторгнення.

А BBC проводило розслідування про загиблих російських військових і сформувало статистику, які регіоні найчастіше захищають амбіції Кремля та яки види військ гинуть у великих кількостях.