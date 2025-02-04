Втрати армії РФ зростають — у січні загинуло понад 48 тисяч солдатів

Похорон в Росії. Фото: Reuters

Російські війська зазнають рекордних втрат у війні проти України. Так січень став другим за кількістю загиблих військових з повномасштабного вторгнення. Попри це, темпи наступу окупантів знижується.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Скільки військових втратила армія РФ у січні 2025 року

3 лютого Міністерство оборони України повідомило, що протягом січня 2025 року російська армія втратила 48 240 осіб – це понад три мотострілецькі дивізії. Це робить січень другим за масштабами втрат місяцем від початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підрахували, що впродовж січня російські війська змогли захопити близько 498 квадратних кілометрів території в Україні та Курській області, що становить приблизно 16,1 квадратного кілометра на день. При цьому на кожен квадратний кілометр захопленої території припадало близько 96 загиблих військових.

"Зменшення захопленої території приблизно на 100 квадратних кілометрів у період з грудня 2024 року по січень 2025 року в поєднанні з аналогічним щомісячним рівнем втрат вказує на те, що російські війська несуть такі ж високі втрати, незважаючи на менший територіальний прогрес у найближчій перспективі. Раніше ISW вже відзначав, що просування російських військ сповільнилося з листопада 2024 року по грудень 2024 року", — йдеться у звіті аналітиків.

За оцінками ISW, з вересня по листопад 2024 року російське командування свідомо йшло на рекордні втрати серед особового складу задля територіальних завоювань. Проте залишається незрозумілим, чи готові російські генерали підтримувати такий рівень втрат надалі, особливо якщо просування військ і далі сповільнюватиметься. Зокрема, бої за міцно укріплені населені пункти, такі як Покровськ, можуть ще більше ускладнити наступальні дії армії РФ.

Нагадаємо, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін пояснив тактику наступу армії РФ та розповів про "м'ясні штурми".

Також у ЗМІ з'явилась інформація, що відбувається із озброєнням російської армії та як багато радянських запасів ще є у них в арсеналі.