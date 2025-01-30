Знищенний російський танк в Україні. Фото: Генштаб ЗСУ

Майже вся військова техніка радянського зразка, яка залишилася на складах РФ, була знищена в Україні. Все, що накопичував СРСР задля можливої війни з "капіталістами США та НАТО", згоріло завдяки зусиллям ВСУ.

Про це в аналітичному матеріалі повідомляє опозиційне Кремлю видання The Insider.

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Кількість техніки на складах РФ. Графіка: The Insider

Згідно з аналізом видання, російська армія невпинно рухається до точки, коли виснаження парку важкої техніки критично обмежить її здатність наступати. Те, що залишилось ще на складах з радянських часів, у незадовільному технічному стані та навряд цю техніку можна реанімувати.

Видання з посиланням на західних аналітиків та свої джерела стверджує, що у РФ запаси техніки в кращому випадку зараз обчислюються приблизно двома тисячами танків, двома тисячами БМП та трьома тисячами БТР.

Бронетанкові ремонтні заводи не відповідають високим технологічними стандартами сучасності, а також трудовій культурі. Наприклад, на одному з найбільших російських БТРЗ, 103-му заводі в Атаманівці, 2021 року троє працівників загинули після розпивання метилового спирту, який вони вважали етиловим.

Що робитиме РФ в цій ситуації

Більшість західних експертів вважає, що критичний дефіцит російської військової техніки настане до кінця 2025 року або в першій половині 2026 року. Але російське військове керівництво не допустить знищення парку важкої техніки "під нуль". Зниження рівня відшкодування втрат набагато раніше змусить або модифікувати тактику та стратегію, або шукати нові джерела надходження бронетехніки.

Раніше український президент заявив, що Путін боїться переговорів з Україною. Тому кожен крок Росії спрямований на затягування війни.

Також Зеленський назвав гарантії безпеки від партнерів за прикладом Ізраїля "непоганими пропозиціями на шляху до НАТО".