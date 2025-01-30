Уничтоженный российский танк в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Почти вся военная техника советского образца, которая осталась на складах РФ, была уничтожена в Украине. Все, что накапливал СССР для возможной войны с "капиталистами США и НАТО" сгорело благодаря усилиям ВСУ.

Об этом в аналитическом материале сообщает оппозиционное Кремлю издание The Insider.

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Количество техники на складах РФ. Графика: The Insider

Согласно анализу издания, российская армия неустанно движется к точке, когда истощение парка тяжелой техники критически ограничит ее способность наступать. То, что осталось еще на складах с советских времен - в неудовлетворительном техническом состоянии и вряд ли эту технику можно реанимировать.

Издание со ссылкой на западных аналитиков и свои источники утверждает, что у РФ запасы техники в лучшем случае сейчас исчисляются примерно двумя тысячами танков, двумя тысячами БМП и тремя тысячами БТР.

Бронетанковые ремонтные заводы не соответствуют высоким технологическим стандартам современности, а также трудовой культуре. Например, на одном из крупнейших российских БТРЗ, 103-м заводе в Атамановке, в 2021 году трое работников погибли после распития метилового спирта, который они считали этиловым.

Что будет делать РФ в этой ситуации

Большинство западных экспертов считают, что критический дефицит российской военной техники наступит к концу 2025 года или в первой половине 2026 года. Но российское военное руководство не допустит уничтожения парка тяжелой техники "под ноль". Снижение уровня возмещения потерь гораздо раньше заставит либо модифицировать тактику и стратегию, либо искать новые источники поступления бронетехники.

Ранее украинский президент заявил, что Путин боится переговоров с Украиной. Поэтому каждый шаг России направлен на затягивание войны.

Также Зеленский назвал гарантии безопасности от партнеров по примеру Израиля "неплохими предложениями на пути в НАТО".