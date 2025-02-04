Потери армии РФ растут — в январе погибло более 48 тысяч солдат

Похороны в России. Фото: Reuters

Российские войска несут рекордные потери в войне против Украины. Так январь стал вторым по количеству погибших военных с полномасштабного вторжения. Несмотря на это, темпы наступления оккупантов снижается.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

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3 февраля Министерство обороны Украины сообщило, что в течение января 2025 года российская армия потеряла 48 240 человек - это более трех мотострелковых дивизий. Это делает январь вторым по масштабам потерь месяцем с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Аналитики Института изучения войны (ISW) подсчитали, что в течение января российские войска смогли захватить около 498 квадратных километров территории в Украине и Курской области, что составляет примерно 16,1 квадратного километра в день. При этом на каждый квадратный километр захваченной территории приходилось около 96 погибших военных.

"Уменьшение захваченной территории примерно на 100 квадратных километров в период с декабря 2024 года по январь 2025 года в сочетании с аналогичным ежемесячным уровнем потерь указывает на то, что российские войска несут такие же высокие потери, несмотря на меньший территориальный прогресс в ближайшей перспективе. Ранее ISW уже отмечал, что продвижение российских войск замедлилось с ноября 2024 года по декабрь 2024 года", — говорится в отчете аналитиков.

По оценкам ISW, с сентября по ноябрь 2024 года российское командование сознательно шло на рекордные потери среди личного состава ради территориальных завоеваний. Однако остается непонятным, готовы ли российские генералы поддерживать такой уровень потерь в дальнейшем, особенно если продвижение войск и дальше будет замедляться. В частности, бои за прочно укрепленные населенные пункты, такие как Покровск, могут еще больше осложнить наступательные действия армии РФ.

Напомним, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин объяснил тактику наступления армии РФ и рассказал о "мясных штурмах".

Также в СМИ появилась информация, что происходит с вооружением российской армии и как много советских запасов еще есть у них в арсенале.