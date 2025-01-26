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Не жаліють "м'яса" — Жорін про тактику штурмів окупантів РФ

26 січня 2025 04:03
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Армія РФ продовжує кидати солдатів на забій попри будь-які втрати, заявляє Максим Жорін
Екскомандир полку АЗОВ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. Фото: Скриншот
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Російські окупанти продовжують тактику м'ясних штурмів на позиції ЗСУ. Попри величезні втрати ворог має ще багато резервів і не рахуючись із загибеллю солдатів кидає нові партії на забій.

Про це у своєму Telegram повідомив заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

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Повідомлення Максима Жоріна. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням Жоріна, росіяни висуваються в атаку невеликими штурмовими групами по декілька людей: може бути й шість, а може всього пару бійців. Наступати намагаються відразу з кількох сторін.

"Рекорд на нашому напрямку — на одну позицію Третьої штурмової наступали з 21 точки", — написав Жорін.

Він зазначив, що такі штурми нагадують якийсь безперервний конвеєр в режимі 24/7 попри будь-які втрати. Заступник командира 3 ОШБр акцентує, що попри очікування, що угруповання окупантів давно мало б сточитись при таких безглуздих м'ясних штурмах, але у них ще є підкріплення та "м'ясний" ресурс.

Раніше ми повідомляли, що Максим Жорін розкритикував порядок оголошення підозр державним зрадникам. 

А ще екскомандир "Азова" Жорін відреагував на збори резервістів у Російській Федерації. Він зазначив, що припиняти бойові дії держава-агресор не планує.

ЗСУ війна в Україні Максим Жорін ситуація на фронті 3 ОШБр 12 бригада "Азов"

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