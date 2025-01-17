Як ексочільник бригади "Азов" Максим Жорін прокоментував наказ Путіна щодо військових зборів резервістів

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін. Фото: fakty.com.ua

Наказ президента РФ Володимира Путіна щодо призову громадян, які перебували у запасі, на військові збори, свідчить про те, що припиняти військову агресію проти України російський диктатор не планує. Україні ж необхідно працювати над змінами в армії.

Про це в четвер, 17 січня, повідомив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

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Скриншот повідомлення Максима Жоріна

Як, на думку військового, має діяти Україна

Ексочільник "Азова" наголосив, що українцям, попри будь-які зовнішні обставини та чутки про переговори, потрібно максимально швидко та ефективно працювати над змінами в армії, власним виробництвом дронів, зброї, боєприпасів і розвитком технологій.

"Системні зміни необхідно впроваджувати тут і зараз, не покладаючи надій на порятунок чужими руками... Жити в реальності, при цьому сподіватися на позитивний результат — набагато краще, ніж жити від надії до надії та постійно розчаровуватися. А ще краще робити щось для того, аби отримати результат", — підсумував Жорін.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, РФ і надалі переслідує цілі, які визначила на початку повномасштабного вторгнення. Йдеться про так звані "демілітаризацію" та "денацифікацію" України та розвал НАТО.

Також ми повідомляли, що помічник Володимира Путіна Микола Патрушев заявив нібито Україна цьогоріч може зникнути. У ЦПД, коментуючи цю заяву, назвали Патрушева "генералом випадкових заяв".