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Экс-командир "Азова" отреагировал на сборы резервистов в РФ

17 января 2025 00:55
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Как экс-глава бригады "Азов" Максим Жорин прокомментировал указ Путина о военных сборах резервистов
Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. Фото: fakty.com.ua
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Указ президента РФ Владимира Путина относительно призыва граждан, которые находились в запасе, на военные сборы, свидетельствует о том, что прекращать военную агрессию против Украины российский диктатор не планирует. Украине же необходимо работать над изменениями в армии.

Об этом в четверг, 17 января, сообщил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

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Скриншот сообщения Максима Жорина

Как, по мнению военного, должна действовать Украина

Экс-глава "Азова" подчеркнул, что украинцам, несмотря на любые внешние обстоятельства и слухи о переговорах, нужно максимально быстро и эффективно работать над изменениями в армии, собственным производством дронов, оружия, боеприпасов и развитием технологий.

"Системные изменения необходимо внедрять здесь и сейчас, не возлагая надежд на спасение чужими руками... Жить в реальности, при этом надеяться на положительный результат — намного лучше, чем жить от надежды до надежды и постоянно разочаровываться. А еще лучше делать что-то для того, чтобы получить результат", — подытожил Жорин.

Напомним, по данным Института изучения войны, РФ и в дальнейшем преследует цели, которые определила в начале полномасштабного вторжения. Речь идет о так называемых "демилитаризации" и "денацификации" Украины и развале НАТО.

Также мы сообщали, что помощник Владимира Путина Николай Патрушев заявил якобы Украина в этом году может исчезнуть. В ЦПД, комментируя это заявление, назвали Патрушева "генералом случайных заявлений".

владимир путин мобилизация Россия Максим Жорин резерв

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