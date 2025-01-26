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Не жалеют "мяса" — Жорин о тактике штурмов оккупантов РФ

26 января 2025 04:03
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Армия РФ продолжает бросать солдат на убой несмотря на любые потери, заявляет Максим Жорин
Экс-командир полка АЗОВ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. Фото: Скриншот
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Российские оккупанты продолжают тактику мясных штурмов на позиции ВСУ. Несмотря на огромные потери враг имеет еще много резервов и не считаясь с гибелью солдат бросает новые партии на убой.

Об этом в своем Telegram сообщил заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

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Сообщение Максима Жорина. Фото: Скриншот

Согласно сообщению Жорина, россияне выдвигаются в атаку небольшими штурмовыми группами по несколько человек: может быть и шесть, а может всего пару бойцов. Наступать пытаются сразу с нескольких сторон.

"Рекорд на нашем направлении - на одну позицию Третьей штурмовой наступали с 21 точки", — написал Жорин.

Он отметил, что такие штурмы напоминают какой-то непрерывный конвейер в режиме 24/7 несмотря на любые потери. Заместитель командира 3 ОШБр акцентирует, что несмотря на ожидания, что группировка оккупантов давно должна была бы сточиться при таких бессмысленных м'ясных штурмах, но у них еще есть подкрепление и "м'ясный" ресурс.

Ранее мы сообщали, что Максим Жорин раскритиковал порядок объявления подозрений государственным изменникам.

А еще экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на сборы резервистов в Российской Федерации. Он отметил, что прекращать боевые действия государство-агрессор не планирует.

ВСУ война в Украине Максим Жорин ситуация на фронте 3 ОШБр 12 бригада "Азов"

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