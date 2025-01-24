Реальні втрати Росії — нові дані про загиблих у війні з Україною

Похорон в Росії. Фото: росЗМІ

Станом на січень 2025 року журналістам BBC, "Медиазоны" та волонтерам вдалося проаналізувати втрати окупантів та ідентифікувати імена 90 019 російських військових, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну. Стало відомо, звідки були загиблі мобілізовані та які війська найчастіше гинуть на фронті.

Про це йдеться у розслідуванні BBC.

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Що відомо про загиблих російських військових — статистика

Примітно, що 23% із цих загиблих — це люди, які підписали контракт із російською армією вже після початку війни, за підрахунками це фактично кожен четвертий. Для порівняння, до листопада 2023 року добровольці становили лише 14% від загальної кількості втрат. Середній вік загиблих у 2024 році зріс і склав уже в середньому вік 36 років.

Статистика загиблих російських військових за типом мобілізації. Фото: BBC

Більша частина загиблих — це ті, хто на момент початку вторгнення не мав стосунку до російської армії чи Росгвардії. Помітною є поширена участь ув'язнених, які погодилися воювати в обмін на амністію: їх частка серед загиблих становить 17%. Також 12% жертв припадають на мобілізованих.

З жовтня 2023 року спостерігається стабільне зростання втрат серед добровольців, тоді як частка ув'язнених зменшується. Це пов'язано з тим, що останнім часом російські закони дозволяють призупиняти кримінальні справи для обвинувачених, які підписують контракт із армією. В Росії можуть відправити на фронт обвинуваченого ще до його розгляду справи в суді.

Частка втрат. Фото: BBC

Регіональні показники втрат

Лідером за кількістю підтверджених втрат залишається Республіка Башкортостан. Станом на кінець січня відомо про загибель щонайменше 3932 мешканців цього регіону. Більшість із них походять із сільської місцевості або малих міст.

BBC наводить у приклад історію 51-річного Станіслава Симонова із Білорецька, який у листопаді 2024 року підписав контракт із Міноборони Росії, а вже через місяць загинув. Схожі випадки демонструють, що багато контрактників насправді проходять мінімальну підготовку, перш ніж їх відправляють на фронт.

Статистика втрат по регіонах Росії. Фото: BBC

Що відомо про кадровиків серед загиблих військових армії РФ

Серед загиблих 17% найбільшу частку становлять кадрові військові, які служили ще до початку війни. Серед них — 4 641 офіцер, включно з дев’ятьма генералами та 500 зі званнями від підполковника і ще вище.

"Багато хто закінчив військові училища і був офіцерами, прапорщиками або елітними фахівцями, наприклад, сержантами загонів спецпризначенців або підрозділів особливого призначення Росгвардії", — повідомили журналісти BBC.

Статистика втрат серед контрактників. Фото: BBC

Журналісти зазначають, що реальна кількість загиблих може бути значно вищою. Військові експерти припускають, що аналіз відкритих даних охоплює лише 45-65% від загальної кількості втрат. Це пов'язано зі складнощами у вивезенні тіл загиблих із полів бою та неповнотою даних із регіонів.

За оцінками, загальна кількість загиблих з боку російських сил може становити від 138 500 до 200 000 осіб. Якщо враховувати втрати підрозділів самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", ця цифра може зрости до 223 500.

"Вивчивши опубліковані некрологи і повідомлення про пошук ЛДНРівців, які давно не виходять на зв'язок, ми дійшли висновку, що до кінця вересня цього року могли загинути 21 000 - 23 500 осіб", — повідомили журналісти.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп під час спілкування з журналістами назвав нову кількість втрат української та російської армії і звинуватив Байдена у приховуванні реальних втрат.

Також нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав кількість втрат російської армії за 2024 рік.