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BBC посчитала потери российской армии — широкая статистика

24 января 2025 11:29
Анастасия Постоенко - Редактор
Реальные потери России — новые данные о погибших в войне с Украиной
Похороны в России. Фото: росСМИ
Анастасия Постоенко - Редактор

По состоянию на январь 2025 года журналистам BBC, "Медиазоны" и волонтерам удалось проанализировать потери оккупантов и идентифицировать имена 90 019 российских военных, погибших во время полномасштабного вторжения в Украину. Стало известно, откуда были погибшие мобилизованные и какие войска чаще всего гибнут на фронте.

Об этом говорится в расследовании BBC.

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Что известно о погибших российских военных — статистика

Примечательно, что 23% из этих погибших — это люди, которые подписали контракт с российской армией уже после начала войны, по подсчетам это фактически каждый четвертый. Для сравнения, до ноября 2023 года добровольцы составляли лишь 14% от общего количества потерь. Средний возраст погибших в 2024 году вырос и составил уже в среднем возраст 36 лет.

Потери россиян новые данные
Статистика погибших российских военных по типу мобилизации. Фото: BBC

Большая часть погибших — это те, кто на момент начала вторжения не имел отношения к российской армии или Росгвардии. Заметно распространенное участие заключенных, которые согласились воевать в обмен на амнистию: их доля среди погибших составляет 17%. Также 12% жертв приходятся на мобилизованных.

С октября 2023 года наблюдается стабильный рост потерь среди добровольцев, тогда как доля заключенных уменьшается. Это связано с тем, что в последнее время российские законы позволяют приостанавливать уголовные дела для обвиняемых, которые подписывают контракт с армией. В России могут отправить на фронт обвиняемого еще до его рассмотрения дела в суде.

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Часть потерь. Фото: BBC

Региональные показатели потерь

Лидером по количеству подтвержденных потерь остается Республика Башкортостан. По состоянию на конец января известно о гибели по меньшей мере 3932 жителей этого региона. Большинство из них происходят из сельской местности или малых городов.

BBC приводит в пример историю 51-летнего Станислава Симонова из Белорецка, который в ноябре 2024 года подписал контракт с Минобороны России, а уже через месяц погиб. Похожие случаи демонстрируют, что многие контрактники на самом деле проходят минимальную подготовку, прежде чем их отправляют на фронт.

Какие регионы в России чаще всего мобилизуют
Статистика потерь по регионам России. Фото: BBC

Что известно о кадровиках среди погибших военных армии РФ

Среди погибших 17% наибольшую долю составляют кадровые военные, которые служили еще до начала войны. Среди них — 4 641 офицер, включая девять генералов и 500 со званиями от подполковника и еще выше.

"Многие окончили военные училища и были офицерами, прапорщиками или элитными специалистами, например, сержантами отрядов спецназа или подразделений особого назначения Росгвардии", — сообщили журналисты BBC.

Потери российской армии
Статистика потерь среди контрактников. Фото: BBC

Журналисты отмечают, что реальное количество погибших может быть значительно выше. Военные эксперты предполагают, что анализ открытых данных охватывает лишь 45-65% от общего количества потерь. Это связано со сложностями в вывозе тел погибших с полей боя и неполнотой данных из регионов.

По оценкам, общее количество погибших со стороны российских сил может составлять от 138 500 до 200 000 человек. Если учитывать потери подразделений самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", эта цифра может вырасти до 223 500.

"Изучив опубликованные некрологи и сообщения о поиске ЛДНРовцев, которые давно не выходят на связь, мы пришли к выводу, что до конца сентября этого года могли погибнуть 21 000 - 23 500 человек", — сообщили журналисты.

Напомним, недавно Дональд Трамп во время общения с журналистами назвал новое количество потерь украинской и российской армии и обвинил Байдена в сокрытии реальных потерь.

Также недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал количество потерь российской армии за 2024 год.

 

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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