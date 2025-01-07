Втрати російських окупантів у грудні 2024 — дані британської розвідки

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

У грудні 2024 року російські окупанти зазнали найбільших втрат з початку повномасштабного вторгнення. Йдеться про 48 670 загарбників.

Про це повідомила розвідка Британії у вівторок, 7 січня.

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Втрати російських окупантів

Згідно з даними Генштабу України, за 2024 рік росіяни зазнали 429 660 втрат (вбитими та пораненими). Це значно більше, ніж 252 940 втрат у 2023 році.

Аналітики зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення Росія зазнала понад 790 000 втрат.

"﻿﻿Грудень 2024 року, ймовірно, був найдорожчим місяцем війни для Росії: за даними українського Генерального штабу, втрати склали 48 670 осіб. У листопаді 2024 року було зафіксовано 45 680 російських втрат. Грудень став шостим місяцем поспіль, коли російські війська зазнали збільшення щомісячних загальних втрат", — йдеться у звіті британської розвідки.

Середньодобові втрати Росії. Фото: x.com/DefenceHQ

У грудні 2024 року середньодобові втрати російських окупантів досягли найвищого рівня за весь період війни, оскільки показник склав 1 570 осіб.

Аналітики зазначають, що 19 грудня 2024 року було зафіксовано новий рекорд війни — 2 200 втрат за один день.

"Росія, найімовірніше, продовжуватиме зазнавати високих втрат протягом січня 2025 року, продовжуючи атакувати піхоту на декількох напрямках", — додали аналітики.

Допис британської розвідки. Фото: x.com/DefenceHQ

Нагадаємо, 7 січня ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії в Курській області.

Також Президент Володимир Зеленський повідомив, що на Курському напрямку окупанти втратили понад 38 тисяч загарбників.