Курська операція — в Генштабі ЗСУ назвали втрати росіян

Російські військові. Фото: УНІАН

Операція Сил оборони України в Курській області вперше за 11 років війни перенесла бойові дії на територію самої Росії. За п'ять місяців від початку Курської операції втрати росіян перевищили 38 тисяч, з них близько 15 тисяч — убитими.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ в понеділок, 6 січня.

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Втрати росіян в Курській області

Як зазначили в Генштабі, операція в Курській області мала на меті не допустити наступ ворога в Сумській області та створення "буферної зони". Наступ українських військових на цьому напрямку змусив РФ перекинути значні ресурси до Курської області.

"Загарбники стягнули туди одні з найбільш боєздатних підрозділів повітряно-десантних військ, морської піхоти та спецпризначення. Також Росія була змушена терміново просити допомогу у Північної Кореї, яка направила до РФ майже 12 тисяч своїх солдатів. Близько 4 тисяч із них уже ліквідовано, а частина підрозділів втратила боєздатність", — зазначають у Генштабі.

Повідомлення Генштабу ЗСУ про результати операції на Курщині. Фото: скриншот

За п'ять місяців активних бойових дій загальні втрати окупантів у живій силі становили понад 38 тисяч осіб, близько 15 тисяч з них — убиті. Крім того, українські воїни знищили:

104 танки;

575 бойових броньованих машин;

1 104 одиниці автомобільної техніки;

330 артилерійських систем;

12 РСЗВ;

12 засобів ППО;

1 літак;

3 вертольоти;

859 безпілотників;

32 одиниці спеціальної техніки.

Також українські воїни взяли в полон 860 російських військових, суттєво поповнивши обмінний фонд. Це дозволило повернути додому сотні українських захисників, які перебували в російських в'язницях.

Нагадаємо, український захисник Андрій Кривущенко прокоментував початок бойових дій у Курській області. За його словами, це джокер в українській розкладці.

Українські десантники показали знищення російських окупантів за допомогою бронетранспортера Stryker 80. Події відбувалися в Курській області.