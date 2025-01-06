Втрати Росії у Курській області — Зеленський назвав кількість

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський назвав втрати російських окупантів у Курській області з початку операції Сил оборони України. За його словами, ворог втратив понад 38 тисяч загарбників на цьому напрямку.

Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні у понеділок, 6 січня.

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Втрати окупантів на Курщині

"За час Курської операції ворог втратив уже понад 38 тисяч своїх солдатів — тільки на цьому одному напрямку, з них близько 15 тисяч — безповоротно", — розповів Зеленський.

За його словами, загарбники перекинули на Курський напрямок свої сильні підрозділи, а також залучили солдатів з КНДР.

"Важливо, що всю цю свою силу окупант не може зараз спрямувати на інші наші напрямки, зокрема на Донеччину, зокрема проти Сум, зокрема на Харківщину чи Запоріжжя", — додав глава держави.

Нагадаємо, українські десантники показали, як знищували російських окупантів за допомогою бронетранспортера Stryker 80 в Курській області.

Також ЗСУ 5 січня розпочали наступальні дії у Курській області, активно застосовуючи засоби радіоелектронної боротьби, що блокують польоти російських безпілотників.