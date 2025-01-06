Втрати окупантів — бійці ССО знищили техніку і росіян на Курщині

Знищена російська техніка. Фото: скриншот з відео

Бійці Спеціальних сил операцій комплексно знищують ворогів у Курській області. Група 6-го полку Рейнджерна ліквідувала багато росіян та північнокорейських солдатів.

Про це повідомила пресслужба ССО та показала відповідне відео.

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У відомстві розповіли, що снайпери, інженери, артилеристи, пілоти дронів та рейнджери 6-го полку щодня знищують ворогів та їхню техніку в Курській області.

"Всьому цьому передує постійна та ретельна підготовка, чітке планування, блискавична раптовість, міцне братерство та незламний бойовий дух. Все це вороги відчувають на собі щоденно", — йдеться у повідомленні.

На відео показали свіжу бойову роботу групи 6-го полку Рейнджер ССО, яка "достроково завершила безславний шлях багатьох російських та північнокорейських військових". Пресслужба наголосила, що у ворогів немає шансів, коли поблизу Рейнджери ССО.

Нагадаємо, 5 січня Сили оборони України розпочали наступ у Курській області. Водночас окупанти здійснюють наступальні операції в напрямку українського кордону.

Раніше ми повідомляли, що у Курську пролунали потужні вибухи. Росіяни заявляли про нібито "наліт безпілотників".