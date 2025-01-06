Потери оккупантов — бойцы ССО уничтожили технику и россиян на Курщине

Уничтожена российская техника. Фото: скриншот из видео

Бойцы Специальных сил операций комплексно уничтожают врагов в Курской области. Группа 6-го полка Рейнджерн ликвидировала много россиян и северокорейских солдат.

Об этом сообщила пресс-служба ССО и показала соответствующее видео.

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В ведомстве рассказали, что снайперы, инженеры, артиллеристы, пилоты дронов и рейнджеры 6-го полка ежедневно уничтожают врагов и их технику в Курской области.

"Всему этому предшествует постоянная и тщательная подготовка, четкое планирование, молниеносная внезапность, крепкое братство и несокрушимый боевой дух. Все это враги испытывают на себе ежедневно", — говорится в сообщении.

На видео показали свежую боевую работу групп 6-го полка Рейнджер ССО, которая "досрочно завершила бесславный путь многих российских и северокорейских военных". Пресс-служба подчеркнула, что у врагов нет шансов, когда вблизи Рейнджеры ССО.

Напомним, 5 января Силы обороны Украины начали наступление в Курской области. В то же время оккупанты осуществляют наступательные операции в направлении украинской границы.

Ранее мы сообщали, что в Курске прозвучали мощные взрывы. Россияне заявляли о якобы "налете беспилотников".