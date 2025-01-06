Потери России в Курской области — Зеленский назвал количество

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Владимир Зеленский назвал потери российских оккупантов в Курской области с начала операции Сил обороны Украины. По его словам, враг потерял более 38 тысяч захватчиков на этом направлении.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении в понедельник, 6 января.

Читайте также:

Потери оккупантов на Курщине

"За время Курской операции враг потерял уже более 38 тысяч своих солдат — только на этом одном направлении, из них около 15 тысяч — безвозвратно", — рассказал Зеленский.

По его словам, захватчики перебросили на Курское направление свои сильные подразделения, а также привлекли солдат из КНДР.

"Важно, что всю эту свою силу оккупант не может сейчас направить на другие наши направления, в частности на Донетчину, в частности против Сум, в частности на Харьковщину или Запорожье", — добавил глава государства.

Напомним, украинские десантники показали, как уничтожали российских оккупантов с помощью бронетранспортера Stryker 80 в Курской области.

Также ВСУ 5 января начали наступательные действия в Курской области, активно применяя средства радиоэлектронной борьбы, блокирующие полеты российских беспилотников.