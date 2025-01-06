Курская операция — в Генштабе ВСУ назвали потери россиян

Российские военные. Фото: УНИАН

Операция Сил обороны Украины в Курской области впервые за 11 лет войны перенесла боевые действия на территорию самой России. За пять месяцев от начала Курской операции потери россиян превысили 38 тысяч, из них около 15 тысяч — убитыми.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в понедельник, 6 января.

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Как отметили в Генштабе, операция в Курской области имела целью не допустить наступление врага в Сумской области и создание "буферной зоны". Наступление украинских военных на этом направлении заставило РФ перебросить значительные ресурсы в Курскую область.

"Захватчики стянули туда одни из самых боеспособных подразделений воздушно-десантных войск, морской пехоты и спецназначения. Также Россия была вынуждена срочно просить помощи у Северной Кореи, которая направила в РФ почти 12 тысяч своих солдат. Около 4 тысяч из них уже ликвидировано, а часть подразделений потеряла боеспособность", — отмечают в Генштабе.

Сообщение Генштаба ВСУ о результатах операции на Курщине. Фото: скриншот

За пять месяцев активных боевых действий общие потери оккупантов в живой силе составили более 38 тысяч человек, около 15 тысяч из них — убиты. Кроме того, украинские воины уничтожили:

104 танка;

575 боевых бронированных машин;

1 104 единицы автомобильной техники;

330 артиллерийских систем;

12 РСЗО;

12 средств ПВО;

1 самолет;

3 вертолета;

859 беспилотников;

32 единицы специальной техники.

Так же украинские воины взяли в плен 860 российских военных, существенно пополнив обменный фонд. Это позволило вернуть домой сотни украинских защитников, которые находились в российских тюрьмах.

Напомним, украинский защитник Андрей Кривущенко прокомментировал начало боевых действий в Курской области. По его словам, это джокер в украинской раскладке.

Украинские десантники показали уничтожение российских оккупантов с помощью бронетранспортера Stryker 80. События происходили в Курской области.