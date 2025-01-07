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В декабре оккупанты понесли наибольшие потери — какое количество

7 января 2025 17:49
Аркадий Пастула - Редактор
Потери российских оккупантов в декабре 2024 года — данные британской разведки
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
Аркадий Пастула - Редактор

В декабре 2024 года российские оккупанты понесли наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения. Речь идет о 48 670 захватчиках.

Об этом сообщила разведка Британии во вторник, 7 января.

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Потери российских оккупантов

Согласно данным Генштаба Украины, за 2024 год россияне понесли 429 660 потерь (убитыми и ранеными). Это значительно больше, чем 252 940 потерь в 2023 году.

Аналитики отмечают, что с начала полномасштабного вторжения Россия понесла более 790 000 потерь.

"Декабрь 2024 года, вероятно, был самым дорогим месяцем войны для России: по данным украинского Генерального штаба, потери составили 48 670 человек. В ноябре 2024 года было зафиксировано 45 680 российских потерь. Декабрь стал шестым месяцем подряд, когда российские войска понесли увеличение ежемесячных общих потерь", — говорится в отчете британской разведки.

Потери России в войне с Украиной
Среднесуточные потери России. Фото: x.com/DefenceHQ

В декабре 2024 года среднесуточные потери российских оккупантов достигли самого высокого уровня за весь период войны, поскольку показатель составил 1 570 человек.

Аналитики отмечают, что 19 декабря 2024 года был зафиксирован новый рекорд войны — 2 200 потерь за один день.

"Россия, вероятнее всего, будет продолжать нести высокие потери в течение января 2025 года, продолжая атаковать пехоту на нескольких направлениях", — добавили аналитики.

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Отчет британской разведки. Фото: x.com/DefenceHQ

Напомним, 7 января ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту 810-й отдельной бригады морской пехоты России в Курской области.

Также Президент Владимир Зеленский сообщил, что на Курском направлении оккупанты потеряли более 38 тысяч захватчиков.

Великобритания война разведка Украина оккупанты потери оккупантов

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