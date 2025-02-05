Зеленский назвал новое количество потерь войск ВСУ на войне

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал потери украинских военных с начала полномасштабного вторжения. Он заявил, что войска ВСУ несут значительно меньшие потери, чем российские войска.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Читайте также:

Какие потери в ВСУ с момента полномасштабного вторжения

По словам Владимира Зеленского, количество погибших среди Сил обороны Украины составляет около 45 100 человек, а общее число ранений — 390 тысяч. В то же время он пояснил, что количество ранений превышает число раненых, поскольку некоторые бойцы получали травмы неоднократно, возвращаясь на фронт.

Сколько бойцов потеряла российская армия

Оценивая потери российской армии, Зеленский сообщил, что, по подсчетам, количество погибших оккупантов колеблется в пределах 300-350 тысяч. Относительно раненых среди российских военных, эта цифра может достигать 600-700 тысяч, а еще около 50-70 тысяч считаются пропавшими без вести.

Напомним, в декабре Владимир Зеленский говорил о количестве потерь украинской армии, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, который тоже привел свои данные.

Также стало известно, что декабрь и январь стал самым "смертоносным" для российской армии по количеству потерь с момента полномасштабного вторжения.

А BBC проводило расследование о погибших российских военных и сформировало статистику, какие регионы чаще всего защищают амбиции Кремля и какие виды войск погибают в больших количествах.