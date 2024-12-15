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Зеленський назвав, скільки ракет запустила РФ за тиждень

15 грудня 2024 12:18
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріли України протягом тижня — Зеленський назвав кількість цілей, випущених РФ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти щодня атакують Україну ракетами, дронами та керованими авіаційними бомбами. Президент Володимир Зеленський назвав, скільки ворог випустив цілей за цей тиждень.

Про це український лідер повідомив у Telegram у суботу, 15 грудня.

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Зеленський заявив, що лише протягом цього тижня окупанти застосували по Україні: 

  • майже 630 керованих авіаційних бомб;
  • близько 550 ударних дронів;
  • понад 100 ракет різних типів.

Глава держави подякував воїнам за захист та партнерам, які розуміють потребу України в посиленні ППО.

"Зараз світ має бути єдиним і сильним як ніколи. Тільки силою ми разом можемо змусити Росію та її союзників відмовитися від терору й досягти справедливого миру", — додав Зеленський.

Нагадаємо, цієї ночі загарбники атакували Миколаїв та область. Ворог пошкодив об’єкти критичної інфраструктури.

Також 14 грудня на звільненій території Херсонської області внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще троє отримали поранення. 

Володимир Зеленський війна Україна обстріли окупанти ППО

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