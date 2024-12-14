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На Херсонщині через обстріл є загиблий і постраждалі — фото

14 грудня 2024 12:27
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Росіяни обстріляли Херсон 14 грудня — є загиблий і поранені
Знищений обстрілом автомобіль. Фото: Національна поліція
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

На деокупованій території Херсонської області одна людина загинула та ще троє зазнали поранень внаслідок російських обстрілів. Удару зазнали обласний центр, а також низка інших населених пунктів.

Про це повідомили в Національній поліції у суботу, 14 грудня.

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Обстріл Херсонської області

Під вогневим ураженням армії РФ перебували Херсон, Антонівка, Станіслав та Томина Балка. Внаслідок ворожих влучань були пошкоджені приватний та два багатоповерхові будинки, а також чотири цивільні автівки.

В поліції повідомили, що зранку у Дніпровському районі Херсона російські військові цілеспрямовано атакували з дрона цивільний автомобіль. Внаслідок вибуху 35-річний чоловік та 50-річна жінка зазнали мінно-вибухових травм та отримали опіки обличчя і верхніх кінцівок. Постраждалих доправили до лікарні. Транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень.

В мікрорайоні "Шуменський" через ворожий артобстріл пошкоджено два багатоповерхові будинки та три цивільні автомобілі. Обійшлося без постраждалих.

Упродовж доби російські військові атакували безпілотниками передмістя Херсона — Антонівку. Внаслідок скиду вибухівки із БпЛА на зупинку громадського транспорту загинув 42-річний чоловік. Снарядами пошкоджено житловий будинок.

У Станіславі внаслідок російського артилерійського обстрілу мінно-вибухову травму, контузію та струс головного мозку отримав 58-річний місцевий житель.

"На місцях російських атак працювали всі профільні служби, які ліквідовували та документували наслідки обстрілів", — зазначили в поліції.

обстріл
Пошкоджений паркан. Фото: Національна поліція
Херсонська область
Потрощений асфальт. Фото: Національна поліція
війна
Перекинутий автомобіль серед вулиці. Фото: Національна поліція
пожежа
Палаючий автомобіль. Фото: Національна поліція

Раніше ми писали, що у Херсоні було чутно вибухи. При цьому у регіоні не оголошували повітряну тривогу.

Також загарбники не відмовились від планів захоплення правобережної частини Херсонської області. Зокрема, вони готують засоби для форсування Дніпра. Але їхні зусилля під контролем Сил оборони України.

Херсон обстріли окупанти війна в Україні Нацполіція

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Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

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