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У Херсоні пролунали вибухи

13 грудня 2024 21:23
Євгенія Брюховецька - редактор
Вибухи в Херсоні 13 грудня - що відомо
Дим в небі. Ілюстративне фото: Depositphotos
Євгенія Брюховецька - редактор

У Херсоні увечері в п'ятницю, 13 грудня, було чутно вибухи. Водночас у регіоні не оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Скриншот допису Новини.LIVE Одеса

Атака на Херсон 13 грудня

Повітряні сили попереджали про рух російських безпілотників у низці областях України. Водночас Херсонської серед них нема.

За даними ПС, БпЛА рухаються:

  • на півночі Чернігівщини у південно-західному напрямку;
  • на Сумщині курсом на Полтавщину;
  • з Полтавщини на Кіровоградщину;
  • на Дніпропетровщині, курс західний;
  • на сході Харківщини, курс західний.
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Скриншот допису ПС

Зазначимо, що станом на 21:30 повітряна тривога оголошена у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській областях та в Криму.

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Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни здійснили масовану атаку по Україні. Внаслідок неї були влучання в енергетичну інфраструктуру.

Також ми писали, що у Харківській області є поранені через ворожу атаку.

Херсон вибух повітряна тривога війна в Україні атака

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