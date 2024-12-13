Вибухи в Херсоні 13 грудня - що відомо

У Херсоні пролунали вибухи
У Херсоні увечері в п'ятницю, 13 грудня, було чутно вибухи. Водночас у регіоні не оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Атака на Херсон 13 грудня
Повітряні сили попереджали про рух російських безпілотників у низці областях України. Водночас Херсонської серед них нема.
За даними ПС, БпЛА рухаються:
- на півночі Чернігівщини у південно-західному напрямку;
- на Сумщині курсом на Полтавщину;
- з Полтавщини на Кіровоградщину;
- на Дніпропетровщині, курс західний;
- на сході Харківщини, курс західний.
Зазначимо, що станом на 21:30 повітряна тривога оголошена у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській областях та в Криму.
Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни здійснили масовану атаку по Україні. Внаслідок неї були влучання в енергетичну інфраструктуру.
Також ми писали, що у Харківській області є поранені через ворожу атаку.
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