Обстріл Харківської області 13 грудня — є поранені та руйнування

Ліквідація наслідків удару. Ілюстративне фото: ДСНС

У п'ятницю, 13 грудня, російська армія завдала удару по Харківській області. У селищі Мирне Берестинського району є поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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За словами Синєгубова, у Мирному пошкоджена цивільна інфраструктура. Деталі щодо руйнувань зʼясовуються.

"Окупанти вдарили по Мирному Берестинського району. За попередніми даними, дві людини отримали поранення — це працівники цивільного підприємства", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Синєгубова в Telegram

Нагадаємо, в Україні 13 грудня змінять графіки відключень світла. Їх стане значно більше через масовану ракетну атаку з боку Росії.