Вибухи Івано-Франківськ 13 грудня — чим вдарила Росія

Росія атакувала Івано-Франківську область — пролунали вибухи
Вибухи в Івано-Франківській області зараз, 13 грудня, пролунали під час повітряної тривоги. Росія атакує ракетами.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Вибухи на Івано-Франківщині
Жителі Івано-Франківської області чули звуки вибухів близько 08:27. В області лунав сигнал повітряної тривоги, а громадян закликали пройти в укриття.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку в областях, де оголошено повітряну тривогу.
"Івано-Франківськ! У вашому напрямку ракета", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські війська 13 грудня атакували ракетами Київську область. У регіоні спрацювала ППО.
Також вибухи 13 грудня пролунали і в Одесі під час повітряної тривоги. Росіяни атакували крилатими ракетами.
Росія також атакувала Львівську область та Черкащину.
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