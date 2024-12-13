Вибухи Івано-Франківськ 13 грудня — чим вдарила Росія

Росія атакувала Івано-Франківську область — пролунали вибухи
Вибухи в Івано-Франківській області зараз, 13 грудня, пролунали під час повітряної тривоги. Росія атакує ракетами.
Про це повідомляють моніторингові Telegram акнали.
Вибухи на Івано-Франківщині
Жителі Івано-Франківської області чули звуки вибухів близько 08:27. В області лунав сигнал повітряної тривоги, а громадян закликали пройти в укриття.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку в областях, де оголошено повітряну тривогу.
"Івано-Франківськ — три крилатих ракети повз місто, будьте уважними!", — йдеться у повідомленні.
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