Вибухи у Черкаській області 13 грудня — Росія вдарила крилатими ракетами

На Черкащині пролунали вибухи — що відомо
Вибухи у Черкаській області зараз, 13 грудня, пролунали під час повітряної тривоги. Росія атакує ракетами.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Вибухи у Черкаській області
Жителі Черкащини чули звуки вибухів близько 08:05. В області лунав сигнал повітряної тривоги, а громадян закликали пройти в укриття.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку в областях, де оголошено повітряну тривогу.
"Група ракет на сході Черкащини, курс — на захід. Черкаси — в укриття!" — йдеться у повідомленні військових.
Нагадаємо, російські війська 13 грудня атакували ракетами Київську область. У регіоні спрацювала ППО.
Також вибухи 13 грудня пролунали і в Одесі під час повітряної тривоги. Росіяни атакували крилатими ракетами.
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