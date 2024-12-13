Вибухи у Черкаській області 13 грудня — Росія вдарила крилатими ракетами

Дим після вибуху. Ілюстративне фото: Telegram / Іван Федоров

Вибухи у Черкаській області зараз, 13 грудня, пролунали під час повітряної тривоги. Росія атакує ракетами.

Про це повідомляють моніторингові Telegram акнали.

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Вибухи у Черкаській області

Жителі Черкащини чули звуки вибухів близько 08:05. В області лунав сигнал повітряної тривоги, а громадян закликали пройти в укриття.

Карта повітряних тривог станом на 07:21 13 грудня. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку в областях, де оголошено повітряну тривогу.

"Група ракет на сході Черкащини, курс — на захід. Черкаси в укриття!", — йдеться у повідомленні військових.

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ в Telegram

Нагадаємо, російські війська 13 грудня атакували ракетами Київську область. У регіоні спрацювала ППО.

Також вибухи 13 грудня пролунали і в Одесі під час повітряної тривоги. Росіяни атакували крилатими ракетами.