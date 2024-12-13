Обстрел Харьковской области 13 декабря — есть раненые и разрушения

Массированная российская атака — на Харьковщине есть раненые
В пятницу, 13 декабря, российская армия нанесла удар по Харьковской области. В поселке Мирное Берестинского района есть раненые.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Обстрел Харьковской области
По словам Синегубова, в Мирном повреждена гражданская инфраструктура. Детали касаемо разрушений выясняются.
"Оккупанты ударили по Мирному Берестинского района. По предварительным данным, два человека получили ранения — это работники гражданского предприятия", — говорится в сообщении.
Напомним, в Украине 13 декабря изменят графики отключений света. Их станет значительно больше из-за массированной ракетной атаки со стороны России.
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