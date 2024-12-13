Взрывы в Херсоне 13 декабря – что известно

Дым в небе. Иллюстративное фото: Depositphotos

В Херсоне вечером в пятницу, 13 декабря, были слышны взрывы. В то же время в регионе не объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Скриншот поста Новини.LIVE Одеса

Атака на Херсон 13 декабря

Воздушные силы предупреждали о движении российских беспилотников в ряде областей Украины. В то же время, Херсонской среди них нет.

По данным ПС, БпЛА двигаются:

на севере Черниговщины в юго-западном направлении;

в Сумской области курсом на Полтавщину;

с Полтавщины в Кировоградскую;

в Днепропетровской области, курс западный;

на востоке Харьковской области, курс западный.

Скриншот поста ПС

Отметим, что на 21:30 воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской областях и в Крыму.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, сегодня утром россияне совершили массированную атаку по Украине. В результате были попадания в энергетическую инфраструктуру.

Также мы писали, что в Харьковской области есть раненные из-за вражеской атаки.