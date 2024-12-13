Взрывы в Херсоне 13 декабря – что известно

В Херсоне раздались взрывы
В Херсоне вечером в пятницу, 13 декабря, были слышны взрывы. В то же время в регионе не объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Атака на Херсон 13 декабря
Воздушные силы предупреждали о движении российских беспилотников в ряде областей Украины. В то же время, Херсонской среди них нет.
По данным ПС, БпЛА двигаются:
- на севере Черниговщины в юго-западном направлении;
- в Сумской области курсом на Полтавщину;
- с Полтавщины в Кировоградскую;
- в Днепропетровской области, курс западный;
- на востоке Харьковской области, курс западный.
Отметим, что на 21:30 воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской областях и в Крыму.
Напомним, сегодня утром россияне совершили массированную атаку по Украине. В результате были попадания в энергетическую инфраструктуру.
Также мы писали, что в Харьковской области есть раненные из-за вражеской атаки.
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