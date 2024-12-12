Обстріл Запоріжжя 10 грудня — кількість загиблих зросла до 10

Рятувальна операція у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Вже майже дві доби у місті Запоріжжя триває рятувальна операція. У вівторок, 10 грудня, росіяни завдали ракетного удару по приватній клініці і на жаль, кількість жертв продовжує зростати.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров зранку, 12 грудня.

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"Тіло жінки дістали рятувальники з-під завалів будівлі, зруйнованої російською ракетою 10 грудня", — написав він.

Федоров поінформував, що таким чином кількість загиблих зросла вже до десяти. Крім того, ще 22 людини поранені.

Він додав, що під завалами залишається ще одна людина.

Нагадаємо, що днями у вечірньому звернені президент України Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по Запоріжжю, 10 грудня. Під час своєї промови він закликав партнерів України надати якомога більше систем протиповітряної оборони для захисту населення.

Також ми повідомляли, що Нацполіція показала відео перших хвилин після удару росіян по Запоріжжю.