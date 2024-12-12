Обстрел Запорожья 10 декабря — количество погибших возросло до 10

Спасательная операция в Запорожской области. Фото: Запорожская ОВА

Уже почти двое суток в городе Запорожье продолжается спасательная операция. Во вторник, 10 декабря, россияне нанесли ракетный удар по частной клинике и к сожалению, количество жертв продолжает расти.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров утром, 12 декабря.

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"Тело женщины извлекли спасатели из-под завалов здания, разрушенного российской ракетой 10 декабря", — написал он.

Федоров проинформировал, что таким образом количество погибших выросло уже до десяти. Кроме того, еще 22 человека получили ранения.

Он добавил, что под завалами остается еще один человек.

Напомним, что на днях в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по Запорожью, 10 декабря. Во время своей речи он призвал партнеров Украины предоставить как можно больше систем противовоздушной обороны для защиты населения.

Также мы сообщали, что Нацполиция показала видео первых минут после удара россиян по Запорожью.