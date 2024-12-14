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На Херсонщине из-за обстрела есть погибший и пострадавшие — фото

14 декабря 2024 12:27
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Россияне обстреляли Херсон 14 декабря - есть погибший и раненые
Уничтоженный обстрелом автомобиль. Фото: Национальная полиция
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

На деоккупированной территории Херсонской области один человек погиб и еще трое получили ранения в результате российских обстрелов. Удару подвергся областной центр, а также ряд других населенных пунктов.

Об этом сообщили в Национальной полиции в субботу, 14 декабря.

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Обстрел Херсонской области

Под огневым поражением армии РФ находились Херсон, Антоновка, Станислав и Томина Балка. В результате вражеских попаданий были повреждены частный и два многоэтажных дома, а также четыре гражданских автомобиля.

В полиции сообщили, что утром в Днепровском районе Херсона российские военные целенаправленно атаковали с дрона гражданский автомобиль. В результате взрыва 35-летний мужчина и 50-летняя женщина получили минно-взрывные травмы и ожоги лица и верхних конечностей. Пострадавших доставили в больницу. Транспортное средство получил механические повреждения.

В микрорайоне "Шуменский" из-за вражеского артобстрела повреждены два многоэтажных дома и три гражданских автомобиля. Обошлось без пострадавших.

На протяжении суток российские военные атаковали беспилотниками пригород Херсона — Антоновку. В результате сброса взрывчатки из БпЛА на остановку общественного транспорта погиб 42-летний мужчина. Снарядами поврежден жилой дом.

В Станиславе в результате российских артиллерийских обстрелов минно-взрывную травму, контузию и сотрясение головного мозга получил 58-летний местный житель.

"На местах российских атак работали все профильные службы, которые ликвидировали и документировали последствия обстрелов", — отметили в полиции.

обстрел
Повреждённый забор. Фото: Национальная полиция
Херсонская область
Разбитый асфальт. Фото: Национальная полиция
война
Перекинутый автомобиль среди улицы. Фото: Национальная полиция
пожар
Горящий автомобиль. Фото: Национальная полиция

Ранее мы писали, что в Херсоне были слышны взрывы. При этом в регионе не объявили воздушную тревогу.

Также захватчики не отказались от планов захвата правобережной части Херсонской области. В частности, они готовят средства для форсирования Днепра. Но их усилия под контролем сил обороны Украины.

Херсон обстрелы оккупанты война в Украине Нацполиция

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