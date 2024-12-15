Обстрелы Украины в течение недели — Зеленский назвал количество целей, выпущенных РФ

Зеленский назвал, сколько ракет запустила РФ за неделю
Российские оккупанты ежедневно атакуют Украину ракетами, дронами и управляемыми авиационными бомбами. Президент Владимир Зеленский назвал, сколько враг выпустил целей за эту неделю.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в субботу, 15 декабря.
Обстрелы Украины в течение недели
Зеленский заявил, что только в течение этой недели оккупанты применили по Украине:
- почти 630 управляемых авиационных бомб;
- около 550 ударных дронов;
- более 100 ракет разных типов.
Глава государства поблагодарил воинов за защиту и партнеров, которые понимают потребность Украины в усилении ПВО.
"Сейчас мир должен быть единым и сильным как никогда. Только силой мы вместе можем заставить Россию и ее союзников отказаться от террора и достичь справедливого мира", — добавил Зеленский.
Напомним, этой ночью захватчики атаковали Николаев и область. Враг повредил объекты критической инфраструктуры.
Также 14 декабря на освобожденной территории Херсонской области в результате российских обстрелов погиб один человек, еще трое получили ранения.
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