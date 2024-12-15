Обстріли Миколаївщини 15 грудня — є руйнування і постраждалі

Наслідки обстрілу Миколаївської області. Фото ілюстративне: Суспільне

Російські загарбники цієї ночі завдали ударів по Миколаєву та області. Внаслідок цього є руйнування критичної інфраструктури, а також постраждали три людини.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у неділю, 15 грудня.

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У ніч на 15 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу "Shahed 131/136".

Також ворожі БпЛА типу "Shahed 131/136" атакували Миколаїв. Є пошкодження на об'єкті інфраструктури. Поранено двох працівників.

Окрім того, Кім повідомив, що учора, 14 грудня, о 08:25, 08:38, 09:02 та 09:14 російські загарбники атакували дронами типу FPV м. Очаків Очаківської громади. Обійшлося без постраждалих.

Також учора росіяни сім разів атакували дронами типу FPV населені пункти Куцурубської громади. У селі Солончаки безпілотник влучив в службову автівку "Укрпошти". Внаслідок удару 60-річний водій отримав осколкові поранення. Постраждалого доставили у Миколаїв, на ранок його стан стабільно важкий.

Обстріли Миколаївської області. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що у Миколаєві пролунав вибух. Його причини та наслідки наразі з'ясовуються, поліція та рятувальники виїхали на місце події.

Також ми писали, що на перетині вулиць Степана Бандери та Лесі Українки у Дніпрі стався теракт — біля одного з автомобілів здетонував вибуховий пристрій.