Обстрелы Николаевщины 15 декабря — есть разрушения и пострадавшие

Последствия обстрелов Николаевской области. Фото иллюстративное: Суспільство

Российские захватчики этой ночью нанесли удары по Николаеву и области. В результате разрушение критической инфраструктуры, а также пострадали три человека.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в воскресенье, 15 декабря.

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В ночь на 15 декабря силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены четыре БпЛА типа "Shahed 131/136".

Также вражеские БпЛА типа "Shahed 131/136" атаковали Николаев. Имеются повреждения на объекте инфраструктуры. Ранены двое работников.

Кроме того, Ким сообщил, что вчера, 14 декабря, в 08:25, 08:38, 09:02 и 09:14 российские захватчики атаковали дронами типа FPV. Очаков Очаковской общины. Обошлось без пострадавших.

Также вчера россияне семь раз атаковали дронами типа FPV населенные пункты Куцурубской общины. В селе Солончаки беспилотник попал в служебный автомобиль "Укрпочты". В результате удара 60-летний водитель получил осколочные ранения. Пострадавшего доставили в Николаев, к утру его состояние стабильно тяжелое.

Обстрелы Николаевской области. Фото: скриншот

Раньше мы писали, что в Николаеве раздался взрыв. Его причины и последствия выясняются, полиция и спасатели выехали на место происшествия.

Также мы писали, что на пересечении улиц Степана Бандеры и Леси Украинки в Днепре произошел теракт — возле одного из автомобилей сдетонировало взрывное устройство.