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Зеленський назвав нові втрати Північної Кореї на Курщині

21 січня 2025 19:01
Ольга Антоновська - редактор
Втрати КНДР на Курщині — Зеленський назвав нову кількість
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Ольга Антоновська - редактор

Українські бійці почали операцію в Курській області ще у серпні 2024 року й досі перебувають там. Сили оборони активно нищать ворога на його ж землі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час промови в Давосі у вівторок, 21 січня.

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Як зазначив Зеленський, російський диктатор Путін хотів втягнути у конфлікт ще одну країну. Саме тому на Курщину відправили північнокорейських військових.

"Сил у Російської Федерації не вистачило, щоб нас витиснути. Сьогодні там (У Курській області. — Ред.) є понад 60 тисяч російських військових. Окрім цього було 12 тисяч північних корейців, чотири тисячі з яких — загинуло", — заявив глава держави.

Нагадаємо, українські бійці у Курській області взяли в полон військового КНДР. Кореєць був поранений та хотів покінчити життя, аби не потрапити до Сил оборони.

Росіяни намагались провести масштабну атаку на Курщині. Підрозділи 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" разом із суміжними силами Сил оборони відбили штурм окупантів.

Володимир Зеленський КНДР війна втрати окупантів Курська область Північна Корея

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