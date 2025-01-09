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"Маґура" зупинила масований штурм росіян на Курщині — відео

9 січня 2025 19:02
Катерина Османська - Редактор
Маґура зупинила масований штурм росіян на Курщині — відео
Ворожі цілі. Фото: скриншот
Катерина Османська - Редактор

Підрозділи 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" спільно із суміжними силами Сил оборони України відбили масштабну атаку російських військ у Курщині. Окупанти здійснювали наступ у кілька хвиль із задіянням великої кількості техніки та особового складу.

Про це повідомляється на офіційній сторінці 47-ї окремої механізованої бригади у четвер, 9 січня.

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"Маґура" зупинила масований штурм росіян на Курщині — відео - фото 1
Скриншот допису бригади

Зазначається, що було шість хвиль атак ворога — у першій лінії використовували танки з тралами для розмінування проходів.  

Загалом у наступі брало участь близько 50 одиниць техніки: танки, БМП, БТР, багі, а також ударні дрони "Ланцет".  

Всі підрозділи українських бійців діяли злагоджено, як один механізм, і завдали ворогу значних втрат.

Відтак, знищено ворожої техніки на десятки мільйонів доларів, зокрема танки, БМП-2, БМД, БТР і багі. Втрати росіян у живій силі такі: 45 окупантів ліквідовано та 53 отримали поранення.  

"Тримаємо стрій далі!" — додали у "Маґура".

Нагадаємо, Головне управління розвідки оновило власний рекорд. Під час повітряного бою біля узбережжя тимчасово окупованого Криму 31 грудня український морський дрон Magura V5 знищив два російських гелікоптери.

Також ми повідомляли, що бійці Третьої окремої штурмової бригади активно б'ються на фронті та відвойовують ворожі позиції. Вони показали, як зачищають "лігва" окупантів на Харківщині.

відео армія війна в Україні Маґура ситуація на фронті Курська область

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