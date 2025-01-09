Магура остановила массированный штурм россиян на Курщине — видео

Вражеские цели. Фото: скриншот

Подразделения 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" совместно со смежными силами Сил обороны Украины отбили масштабную атаку российских войск в Курской области. Оккупанты осуществляли наступление в несколько волн с задействованием большого количества техники и личного состава.

Об этом сообщается на официальной странице 47-й отдельной механизированной бригады в четверг, 9 января.

Читайте также:

Детали штурма

Скриншот сообщения бригады

Отмечается, что было шесть волн атак врага — в первой линии использовали танки с тралами для разминирования проходов.

В целом в наступлении участвовало около 50 единиц техники: танки, БМП, БТР, багги, а также ударные дроны "Ланцет".

Все подразделения украинских бойцов действовали слаженно, как один механизм, и нанесли врагу значительные потери.

Следовательно, уничтожено вражеской техники на десятки миллионов долларов, в частности танки, БМП-2, БМД, БТР и багги. Потери россиян в живой силе следующие: 45 оккупантов ликвидировано и 53 получили ранения.

"Держим строй дальше! — добавили в "Маґура".

Напомним, Главное управление разведки обновило собственный рекорд. Во время воздушного боя у побережья временно оккупированного Крыма 31 декабря украинский морской дрон Magura V5 уничтожил два российских вертолета.

Также мы сообщали, что бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады активно сражаются на фронте и отвоевывают вражеские позиции. Они показали, как зачищают "логова" оккупантов на Харьковщине.