У Третій штурмовій показали відео зачистки позицій окупантів

Бійці на фронті. Фото: скриншот

Бійці Третьої окремої штурмової бригади активно б'ються на фронті та відвойовують ворожі позиції. Вони показали, як зачищають "лігва" окупантів на Харківщині.

Відповідне відео опубліковане в Telegram Третьої окремої штурмової бригади у понеділок, 6 січня.

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Як ЗСУ зачищають позиції окупантів

"Мужчини, просувайтесь!" — підписане відео.

Зазначається, що група бійців по-тихому зайшла до ворожих окопів і першою ж чергою набоїв ліквідувала частину росіян.

Українські воїни рухались від одного окопу до іншого, збивали FPV стрілкотнею та дійшли до бліндажів, які зачистили й зайняли бійці Третьої штурмової.

"Розхід БК — 15%, поранених — немає. Майно на місці, і пі*арів — ліквідовано", — боєць з позивним "Чекіст" і його підрозділ з 1-го мехбату. Виконано на впевненому!" — додали воїни.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав вправну роботу Сил оборони, які ліквідують ворожу техніку та живу силу. Щодня захисники України завдають ворогові тяжких втрат.

Також Сирський показав кадри, як українські військові винищують російську військову техніку на фронті. Удари по ворожих цілях бійці ЗСУ завдавали за допомогою артилерії та дронів.