В Третьей штурмовой показали видео зачистки позиций оккупантов

Боцы на фронте. Фото: скриншот

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады активно сражаются на фронте и отвоевывают вражеские позиции. Они показали, как зачищают "логова" оккупантов на Харьковщине.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram Третьей отдельной штурмовой бригады в понедельник, 6 января.

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Как ВСУ зачищают позиции оккупантов

"Мужчины, продвигайтесь! — подписано видео.

Отмечается, что группа бойцов по-тихому зашла во вражеские окопы и первой же очередью патронов ликвидировала часть россиян.

Украинские воины двигались от одного окопа к другому, сбивали FPV стрелкотней и дошли до блиндажей, которые зачистили и заняли бойцы Третьей штурмовой.

"Расход БК — 15%, раненых — нет. Имущество на месте, и пи*ары — ликвидированы", — боец с позывным "Чекист" и его подразделение из 1-го мехбата. Выполнено на уверенном!" — добавили воины.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал искусную работу Сил обороны, которые ликвидируют вражескую технику и живую силу. Ежедневно защитники Украины наносят врагу тяжелые потери.

Также Сырский показал кадры, как украинские военные уничтожают российскую военную технику на фронте. Удары по вражеским целям бойцы ВСУ наносили с помощью артиллерии и дронов.