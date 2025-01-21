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Зеленский назвал новые потери Северной Кореи на Курщине

21 января 2025 19:01
Ольга Антоновская - редактор
Потери КНДР на Курщине — Зеленский назвал новое количество
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Ольга Антоновская - редактор

Украинские бойцы начали операцию в Курской области еще в августе 2024 года и до сих пор находятся там. Силы обороны активно уничтожают врага на его же земле.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время речи в Давосе во вторник, 21 января.

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Как отметил Зеленский, российский диктатор Путин хотел втянуть в конфликт еще одну страну. Именно поэтому на Курщину отправили северокорейских военных.

"Сил у Российской Федерации не хватило, чтобы нас вытеснить. Сегодня там (В Курской области. — Ред.) есть более 60 тысяч российских военных. Кроме этого, было 12 тысяч северных корейцев, четыре тысячи из которых — погибло", — заявил глава государства.

Напомним, украинские бойцы в Курской области взяли в плен военного КНДР. Кореец был ранен и хотел покончить жизнь, чтобы не попасть в Силы обороны.

Россияне пытались провести масштабную атаку на Курщине. Подразделения 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" вместе со смежными силами Сил обороны отразили штурм оккупантов.

Владимир Зеленский КНДР Давос війна потери оккупантов Курская область

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