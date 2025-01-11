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Якщо ЗСУ відійдуть з Курська, РФ окупує нові території, — WP

11 січня 2025 14:19
Анастасія Постоєнко - Редактор
Контратака під Курськом — WP спрогнозував що буде якщо ЗСУ відійдуть
Бойові дії в Курській області. Фото: росЗМІ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Українські війська розпочали нову операцію під Курськом, намагаючись повернути території, які вони втратили після літнього наступу. Попри це, якщо ЗСУ доведеться відійти з Курської області, це може призвести до серйозних проблем на фронті в Україні.

Таку думку висловили журналісти у статті The Washington Post.

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Українські військові заявили, що після кількох днів боїв прогрес залишається обмеженим. ЗСУ не змогли досягти поки що значних успіхів. Тим часом російські сили активно атакують українських військових, використовуючи артилерію та безпілотники. 

Що роблять північнокорейські війська в Курській області

Підрозділи з північнокорейськими військами застосовують тактику масованих штурмів, рухаючись великими групами, що перевершують українські сили в чисельності.

Українські військові повідомляють, що Росія ігнорує проблеми у своїх військах і продовжує активний наступ навіть після великих втрат. 

За словами одного з українських військових, операції північнокорейців виявилися частково ефективними через їхню дисципліну і готовність діяти до кінця. У деяких випадках вони вбивали себе гранатами, аби не потрапити в полон. 

Попри це, Українська армія завдає серйозних втрат ворогу. Зокрема, було знищено значну кількість російських і північнокорейських військ, а також підрозділи 810-ї бригади російської морської піхоти. 

Що буде якщо ЗСУ відійдуть з Курської області

У статті зазначили, що утримання Курська визначається не лише військовою, але й політичною необхідністю, оскільки відступ може дати Росії нові можливості для подальших наступальних операцій.

"Постійна зосередженість України на Курську вказує на те, наскільки важливим для Києва є утримання цієї території, особливо враховуючи, що майбутній прихід Трампа може посилити тиск на обидві сторони, щоб вони сідали за стіл переговорів. Українські офіційні особи також попередили, що якщо їхні війська відступлять через кордон, 60 000 військових, які, за словами Києва, розгорнула Росія, слідуватимуть за ними в Україну та займуть більше території", — йдеться у статті. 

Нагадаємо, бійці підрозділу 47-ї ОМБр "Маґура" показали знищення російських військ під час штурму в Курській області.

Також ЗСУ завдали точного удару по командному пункту 810-ї окремої бригади морської піхоти російської армії в Курській області.

ЗСУ війна ситуація на фронті Курська область бойові дії

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