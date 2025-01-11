Боевые действия в Курской области. Фото: росСМИ

Украинские войска начали новую операцию под Курском, пытаясь вернуть территории, которые они потеряли после летнего наступления. Несмотря на это, если ВСУ придется отойти из Курской области, это может привести к серьезным проблемам на фронте в Украине.

Такое мнение высказали журналисты в статье The Washington Post.

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Операция ВСУ в Курской области

Украинские военные заявили, что после нескольких дней боев прогресс остается ограниченным. ВСУ не смогли достичь пока что значительных успехов. Тем временем российские силы активно атакуют украинских военных, используя артиллерию и беспилотники.

Что делают северокорейские войска в Курской области

Подразделения с северокорейскими войсками применяют тактику массированных штурмов, двигаясь большими группами, превосходящими украинские силы в численности.

Украинские военные сообщают, что Россия игнорирует проблемы в своих войсках и продолжает активное наступление даже после больших потерь.

По словам одного из украинских военных, операции северокорейцев оказались частично эффективными из-за их дисциплины и готовности действовать до конца. В некоторых случаях они убивали себя гранатами, лишь бы не попасть в плен.

Несмотря на это, Украинская армия наносит серьезные потери врагу. В частности, было уничтожено значительное количество российских и северокорейских войск, а также подразделения 810-й бригады российской морской пехоты.

Что будет если ВСУ отойдут из Курской области

В статье отметили, что удержание Курска определяется не только военной, но и политической необходимостью, поскольку отступление может дать России новые возможности для дальнейших наступательных операций.

"Постоянная сосредоточенность Украины на Курске указывает на то, насколько важным для Киева является удержание этой территории, особенно учитывая, что предстоящий приход Трампа может усилить давление на обе стороны, чтобы они садились за стол переговоров. Украинские официальные лица также предупредили, что если их войска отступят через границу, 60 000 военных, которые, по словам Киева, развернула Россия, будут следовать за ними в Украину и займут больше территории", — говорится в статье.

Напомним, бойцы подразделения 47-й ОМБр "Магура" показали уничтожение российских войск во время штурма в Курской области.

Также ВСУ нанесли точный удар по командному пункту 810-й отдельной бригады морской пехоты российской армии в Курской области.