Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Если ВСУ отойдут из Курска, РФ оккупирует новые территории, — WP arrow

Если ВСУ отойдут из Курска, РФ оккупирует новые территории, — WP

11 января 2025 14:19
Анастасия Постоенко - Редактор
Контратака под Курском — WP спрогнозировал что будет если ВСУ отойдут
Боевые действия в Курской области. Фото: росСМИ
Анастасия Постоенко - Редактор

Украинские войска начали новую операцию под Курском, пытаясь вернуть территории, которые они потеряли после летнего наступления. Несмотря на это, если ВСУ придется отойти из Курской области, это может привести к серьезным проблемам на фронте в Украине. 

Такое мнение высказали журналисты в статье The Washington Post.

Читайте также:

Операция ВСУ в Курской области

Украинские военные заявили, что после нескольких дней боев прогресс остается ограниченным. ВСУ не смогли достичь пока что значительных успехов. Тем временем российские силы активно атакуют украинских военных, используя артиллерию и беспилотники.

Что делают северокорейские войска в Курской области

Подразделения с северокорейскими войсками применяют тактику массированных штурмов, двигаясь большими группами, превосходящими украинские силы в численности.

Украинские военные сообщают, что Россия игнорирует проблемы в своих войсках и продолжает активное наступление даже после больших потерь.

По словам одного из украинских военных, операции северокорейцев оказались частично эффективными из-за их дисциплины и готовности действовать до конца. В некоторых случаях они убивали себя гранатами, лишь бы не попасть в плен.

Несмотря на это, Украинская армия наносит серьезные потери врагу. В частности, было уничтожено значительное количество российских и северокорейских войск, а также подразделения 810-й бригады российской морской пехоты.

Что будет если ВСУ отойдут из Курской области

В статье отметили, что удержание Курска определяется не только военной, но и политической необходимостью, поскольку отступление может дать России новые возможности для дальнейших наступательных операций.

"Постоянная сосредоточенность Украины на Курске указывает на то, насколько важным для Киева является удержание этой территории, особенно учитывая, что предстоящий приход Трампа может усилить давление на обе стороны, чтобы они садились за стол переговоров. Украинские официальные лица также предупредили, что если их войска отступят через границу, 60 000 военных, которые, по словам Киева, развернула Россия, будут следовать за ними в Украину и займут больше территории", — говорится в статье.

Напомним, бойцы подразделения 47-й ОМБр "Магура" показали уничтожение российских войск во время штурма в Курской области.

Также ВСУ нанесли точный удар по командному пункту 810-й отдельной бригады морской пехоты российской армии в Курской области.

ВСУ війна ситуация на фронте Курская область боевые действия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:35 Цены бьют рекорды — на каком овоще можно разбогатеть

14:19 Если ВСУ отойдут из Курска, РФ оккупирует новые территории, — WP

14:18 Задержание и доставка в ТЦК — в каких случаях это законно

14:16 Стало известно, сколько погибло дельфинов в Черном море из-за РФ

14:15 ВСУ взяли в плен двух солдат КНДР — детали от Зеленского

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:52 Бойцы 3-й ОШБр уничтожили 20 единиц техники россиян под Харьковом

13:50 Черные ящики самолета, который упал в Южной Корее, не работали

13:48 Горсовет продает кусок земли возле станции Одесса — Застава-1

13:45 Марок о Будапештском меморандуме продали на более чем 2 млн грн

13:30 Стало известно, когда продлят военное положение и мобилизацию

14:35 Цены бьют рекорды — на каком овоще можно разбогатеть

14:19 Если ВСУ отойдут из Курска, РФ оккупирует новые территории, — WP

14:18 Задержание и доставка в ТЦК — в каких случаях это законно

14:16 Стало известно, сколько погибло дельфинов в Черном море из-за РФ

14:15 ВСУ взяли в плен двух солдат КНДР — детали от Зеленского

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:52 Бойцы 3-й ОШБр уничтожили 20 единиц техники россиян под Харьковом

13:50 Черные ящики самолета, который упал в Южной Корее, не работали

13:48 Горсовет продает кусок земли возле станции Одесса — Застава-1

13:45 Марок о Будапештском меморандуме продали на более чем 2 млн грн

13:30 Стало известно, когда продлят военное положение и мобилизацию

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше, чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году