Обстріли України — Зеленський назвав, скільки ракет та дронів випустила РФ за тиждень

Зеленський назвав кількість цілей, випущених РФ по Україні за тиждень — відео
Російські окупанти щодня завдають ударів по українських містах та громадах. Ворог здійснює свідомий терор проти українців.
Про це Президент України Володимир Зеленський написав у Telegram у неділю, 20 жовтня.
Кількість цілей, які РФ випустила по Україні за тиждень
Глава держави розповів, що за цей тиждень противник застосував проти України:
- понад 20 ракет різних типів;
- близько 800 керованих авіабомб;
- понад 500 ударних дронів різних типів.
"Об’єднаний задля захисту світ здатен протистояти цьому цілеспрямованому терору. Україна потребує більше засобів ППО та далекобійності. Я вдячний усім партнерам, які це усвідомлюють і підтримують нас", — додав Зеленський.
Нагадаємо, в ніч на 20 жовтня окупанти здійснили чергову атаку проти України, використовуючи балістичні ракети, ударні безпілотники Shahed та дрони невідомого типу.
Також 20 жовтня загарбники вдарили по одному з енергетичних об'єктів в Сумській області.
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