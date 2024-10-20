Обстріли України — Зеленський назвав, скільки ракет та дронів випустила РФ за тиждень

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Andrii Nesterenko

Російські окупанти щодня завдають ударів по українських містах та громадах. Ворог здійснює свідомий терор проти українців.

Про це Президент України Володимир Зеленський написав у Telegram у неділю, 20 жовтня.

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Глава держави розповів, що за цей тиждень противник застосував проти України:

понад 20 ракет різних типів;

близько 800 керованих авіабомб;

понад 500 ударних дронів різних типів.

"Об’єднаний задля захисту світ здатен протистояти цьому цілеспрямованому терору. Україна потребує більше засобів ППО та далекобійності. Я вдячний усім партнерам, які це усвідомлюють і підтримують нас", — додав Зеленський.

Нагадаємо, в ніч на 20 жовтня окупанти здійснили чергову атаку проти України, використовуючи балістичні ракети, ударні безпілотники Shahed та дрони невідомого типу.

Також 20 жовтня загарбники вдарили по одному з енергетичних об'єктів в Сумській області.