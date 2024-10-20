Удар по енергетиці — на Сумщині без світла залишилось 37 тисяч абонентів

Ліквідація наслідків обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

У неділю, 20 жовтня, російська армія вдарила по одному з енергетичних об'єктів в Сумській області. Без світла залишились десятки тисяч споживачів.

Про це повідомили у пресслужбі Сумиобленерго.

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Енергетики зазначають, що тимчасово знеструмлені 104 населені пункти та понад 37 тисяч споживачів у Роменському районі.

"Ще більш ніж 14 тисяч споживачів електроенергії знеструмлені в 130 населених пунктах через військову агресію Росії на прикордонних територіях у Сумській області", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що енергетики працюють над відновленням розподілу електроенергії споживачам.

Повідомлення Сумиобленерго у Telegram

Раніше ми повідомляли, що у низці районів Сум після обстрілу РФ немає світла і води.

Також ми писали, що російська армія завдала авіаудару по будівлі пожежно-рятувального підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Шостка Сумської області. Є руйнування, постраждали рятувальники.